Gümüşhane Valisi Tanrısever dereceye giren sporcuların ödüllerini verdi

Vali Tanrısever, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenen atletizm, kompozisyon ve şiir yarışmalarda dereceye giren sporcularla valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

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