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        Gümüşhane Valisi Tanrısever dereceye giren sporcuların ödüllerini verdi

        –Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödüllerini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:29
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        Gümüşhane Valisi Tanrısever dereceye giren sporcuların ödüllerini verdi
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        –Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcuların ödüllerini verdi.

        Vali Tanrısever, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında kentte düzenlenen atletizm, kompozisyon ve şiir yarışmalarda dereceye giren sporcularla valilik toplantı salonunda bir araya geldi.

        Başarı temennisinde bulunduğu sporculara ödüllerini veren Tanrısever'e, öğrenciler çiçek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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