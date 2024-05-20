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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:10 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:10
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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada yabancı uyruklu A.H.K'nin durumundan şüphelendi.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerde midesinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

        A.H.K'nin midesinden 105 kapsül halinde 662,06 gram sentetik uyuşturucu çıkartıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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