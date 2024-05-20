Gümüşhane'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Gümüşhane'de otluk alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Gümüşhane'de otluk alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Akpınar köyü mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.