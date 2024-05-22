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        Bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı

        Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:01
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        Bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı
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        Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, yabancı uyruklu M.S. ile S.S'nin durumundan şüphelendi.

        Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen zanlıların yapılan kontrolde bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

        N.S'nin bağırsağından 31 kapsül halinde 259,91 gram, S.S'nin bağırsağından ise 28 kapsül halinde 207,55 gram sentetik uyuşturucu çıkartıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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