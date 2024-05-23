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        Gümüşhane'de anaokulu öğrencileri Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Gümüşhane'de Yıldız Eskicioğlu Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:50
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        Gümüşhane'de anaokulu öğrencileri Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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        Gümüşhane'de Yıldız Eskicioğlu Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Yıldız Eskicioğlu Anaokulu öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı binasını gezdi.

        Jandarma teşkilatının işleyişi hakkında bilgi alan öğrencilere, dedektör köpeklerle gösteri yapılarak jandarma yeleği giydirilip kep takıldı.

        Etkinlik, İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verilerek tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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