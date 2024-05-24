Gümüşhane'de dolu etkili oldu

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda temizleme çalışması yaptı.

Kelkit ilçesi sınırlarındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi'nde dolu etkili oldu.

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