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        Gümüşhane'de dolu etkili oldu

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:16
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        Gümüşhane'de dolu etkili oldu
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağdı.

        Kelkit ilçesi sınırlarındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi'nde dolu etkili oldu.

        Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda temizleme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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