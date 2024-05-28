Gümüşhane'de uçak kazası tatbikatı yapıldı

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE) katılımıyla uçak kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesi kampüsündeki tatbikatta, kazazedeleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'nın 19 öğrencisi canlandırdı.

Senaryo gereği, uçağın enkazına ulaşan ekipler 14 yaralıyı bulundukları yerden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekipler, daha sonra 5 yolcunun da cansız bedenine ulaştı.

Öğretim Görevlisi Elif Büşra Hamzaoğlu, tatbikatın öğrencilerin herhangi bir kazayla karşılaştıklarında sakin kalmaları ve olay yerindeki gelişmeleri iyi yönetmeleri amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

UMKE Gümüşhane Sorumlusu Neşe Öztürk ise dünya ve Türkiye'de son dönemlerde yaşananlar olayların, tatbikatların önemini bir kez daha ortaya çıkarttığını ifade etti.

Öğrencilerden Alpay Eser, ilk kez tatbikata katılmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Eser, okulda öğrendiği bilgileri ilk defa uygulama fırsatı olduğunu belirterek, "Sahada çalışmak zordu. Hızlı bir şekilde müdahale etmek, ekip çalışması ve koordinasyon gerektiren bir iş." dedi.