Tasarım okuyan iki kız kardeşin hedefi babalarının atölyesini yeniden faaliyete geçirmek

SİNAN UÇAR - Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarım Programında öğrenim gören Mehtap ve Rabia Maysan kardeşler, babalarının trafik kazası geçirmesi sonrası kapanan mobilya imalathanesini tekrar faaliyete geçirmek istiyor.

Üniversite eğitimi için Kayseri'den Gümüşhane'ye gelen Mehtap ve Rabia Maysan kardeşler, lisede aldıkları iç mekan tasarım eğitimine üniversitede devam ediyor.

Okul dışında da birbirine destek olan iki kardeş, üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra babalarının atıl durumdaki iş yerini tekrar faaliyete geçirmek istiyor.

Maysan, iki yıl önce iç mekan tasarım bölümü kazandığını belirterek, "Benden sonra kız kardeşim de aynı bölümü kazandı. Lisede de aynı bölümü okuduk. Kardeşimin daha çok ilgisi vardı. Genelde ayrılamıyoruz. İlkokul, ortaokulu beraber okuduk. Şimdi de üniversiteyi beraber okuyoruz." dedi.

Evlerinde iki kız kardeş olduklarını anlatan Maysan, "Ailem kardeşimi bana emanet etti. En ufak bir şey olduğunda, yanına koşacak olan kişi benim. Aramızda bir yaş var ama ablalığı çok iyi tattırıyor bana. Ben ikinci sınıftayım, kardeşim birinci sınıfta. Onun eli daha yatkın ve bölümü daha çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Hayallerinden bahseden Maysan, tasarladıkları ürünlerin babaları tarafından üretilmesini istediklerini kaydetti.

- "Baba mesleğini birlikte devam ettirmek istiyoruz"

Birinci sınıf öğrencisi Rabia Maysan ise ablasının ikinci sınıfta olmasının kendisine avantaj sağladığını dile getirerek, "Ablamın burada olması benim açımdan çok iyi oldu. Buraya alışma sürecim çok iyi geçti. Ablam bana çok destek oldu." diye konuştu.