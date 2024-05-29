Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Aralarında anlaşmazlık bulunan M.Y. (19) ile Abdussamet U. (26) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Abdussamet U'yu bıçakladı.
Yaralanan Abdussamet U, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.Y, jandarma ekiplerine teslim oldu.
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