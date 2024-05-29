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        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:14
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        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Aralarında anlaşmazlık bulunan M.Y. (19) ile Abdussamet U. (26) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, Abdussamet U'yu bıçakladı.

        Yaralanan Abdussamet U, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli M.Y, jandarma ekiplerine teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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