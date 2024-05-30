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        Gümüşhane'de terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Gümüşhane'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 30.05.2024 - 18:53
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        Gümüşhane'de terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Gümüşhane'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen 6 adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, çeşitli mahkemelerce toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile 66 bin 200 lira, 31 bin 10 avro, 300 dolar, 11 çeyrek altın ve 1 gram altın ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, A.G, F.K, E.T, A.E. ve V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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