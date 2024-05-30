Gümüşhane'de terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gümüşhane'de düzenlenen terör operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen 6 adreste yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, çeşitli mahkemelerce toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile 66 bin 200 lira, 31 bin 10 avro, 300 dolar, 11 çeyrek altın ve 1 gram altın ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ş, A.G, F.K, E.T, A.E. ve V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.