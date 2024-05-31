Gümüşhane'de mobil sağlık ekipleri hizmet veriyor

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri hizmetlerini sürdürüyor.

Gümüşhane Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mustafa Altun, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen riskli hastaların sağlık taramasını yaptıklarını söyledi.

Evleri ziyaret ederek sağlık taraması yaptıklarını ve eğitim verdiklerini anlatan Altun, "Sağlık hakkının vatandaşlara rahat ulaşması için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar tüm hastalarımıza ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Olası daha kötü senaryoların ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyoruz." dedi.