Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de mobil sağlık ekipleri hizmet veriyor

        Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri hizmetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de mobil sağlık ekipleri hizmet veriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri hizmetlerini sürdürüyor.

        Gümüşhane Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mustafa Altun, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen riskli hastaların sağlık taramasını yaptıklarını söyledi.

        Evleri ziyaret ederek sağlık taraması yaptıklarını ve eğitim verdiklerini anlatan Altun, "Sağlık hakkının vatandaşlara rahat ulaşması için çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar tüm hastalarımıza ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Olası daha kötü senaryoların ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyoruz." dedi.

        Ekipler, bir hafta önce karpal tünel sendromu nedeniyle elinden ameliyat edilen 63 yaşındaki Murat Yılmaz'ı da Tekke beldesindeki evinde ziyaret ederek pansumanını yaptı.

        Ekiplere teşekkür eden Yılmaz, "Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gidip gelmemiz zamanımızı alacaktı. Doktorun gelmesi daha iyi oldu." diye konuştu

        Kezban Yılmaz ise tansiyonunu ölçüp kilo kontrolü yapan hemşirelerin kendisini dikkat etmesi gerekenlere ilişkin de bilgilendirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        6 ayda 5. yanardağ patlaması!
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        'Filistin' yanıtı tepki çekti
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de terör örgütü HTŞ/FEC/ENC'ye operasyon: 6 gözaltı
        Gümüşhane'de terör örgütü HTŞ/FEC/ENC'ye operasyon: 6 gözaltı
        Gümüşhane'de terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı; olay k...
        AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı; olay k...
        Tasarım okuyan iki kız kardeşin hedefi babalarının atölyesini yeniden faali...
        Tasarım okuyan iki kız kardeşin hedefi babalarının atölyesini yeniden faali...
        Gümüşhane'de uçak kazası tatbikatı yapıldı
        Gümüşhane'de uçak kazası tatbikatı yapıldı