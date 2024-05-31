Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi

        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla mezuniyet töreninde çeşitli pankartlar açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:22 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla mezuniyet töreninde çeşitli pankartlar açtı.

        İlahiyat ve Edebiyat fakülteleri ile Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencileri, Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "Dünyadaki en sağır edici ses, acı çeken bir mazlumun suskunluğudur", "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", Gazze'de cübbeler beyaz, diplomalar kan kırmızı, dünya kapkara" yazılı pankartlar taşıdı.

        Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, bu yıl 5 bin 228 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

        Zeybek, 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de yaşanan katliamın canlı yayınlarla izlendiğini belirterek, yaşananları kınadı.

        Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, akademisyenler ile velilerin katıldığı törende, bölümlerinden dereceyle mezun olanlara plaket verildi.

        Diplomalarını alan gençler, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Fenerbahçe, İsmail Kartal'a veda etti
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Fenomen eşe 58 bıçak darbesinde karar
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de mobil sağlık ekipleri hizmet veriyor
        Gümüşhane'de mobil sağlık ekipleri hizmet veriyor
        Gümüşhane'de terör örgütü HTŞ/FEC/ENC'ye operasyon: 6 gözaltı
        Gümüşhane'de terör örgütü HTŞ/FEC/ENC'ye operasyon: 6 gözaltı
        Gümüşhane'de terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de terör operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı; olay k...
        AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı; olay k...
        Tasarım okuyan iki kız kardeşin hedefi babalarının atölyesini yeniden faali...
        Tasarım okuyan iki kız kardeşin hedefi babalarının atölyesini yeniden faali...