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        Gümüşhane'de park halindeki otomobil yandı

        Gümüşhane'de park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:23 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:23
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        Gümüşhane'de park halindeki otomobil yandı
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        Gümüşhane'de park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Üçkol Köyü mevkisinde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Araçtan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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