Gümüşhane'de park halindeki otomobil yandı

Araçtan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üçkol Köyü mevkisinde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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