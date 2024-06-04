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        Gümüşhane'de yıl sonu sergisi açıldı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:04
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        Gümüşhane'de yıl sonu sergisi açıldı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaymakam Muhammet Kılıçaslan, Torul Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde organize edilen serginin açılışında, geleneksel el sanatlarını yaşatan usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ise 129 kursta 1600 kursiyere eğitim verildiğini ifade etti.

        Vali Alper Tanrısever, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz'ün de katıldığı sergide, kursiyerlerin hazırladıkları çeşitli ürünler yer aldı.

        Sergi, 11 Mayıs Salı gününe kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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