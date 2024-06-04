Gümüşhane'de yıl sonu sergisi açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ise 129 kursta 1600 kursiyere eğitim verildiğini ifade etti.

Kaymakam Muhammet Kılıçaslan, Torul Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde organize edilen serginin açılışında, geleneksel el sanatlarını yaşatan usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür etti.

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