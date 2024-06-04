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        Gümüşhane'de kurban kesim eğitimleri başladı

        Gümüşhane'de, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesin elemanı kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:54
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        Gümüşhane'de kurban kesim eğitimleri başladı
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        Gümüşhane'de, Kurban Bayramı öncesinde kurban kesin elemanı kursu açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Kurban Bayramı öncesi 20 kursiyerin katıldığı kurban kesin elemanı kursu açıldığı belirtildi.

        Belediye hizmet binasında 5 gün sürecek kursta, kurban kesimi sırasında dini vecibeler, kesim anında yapılaması gerekenler ve olası yaralanmalara karşı iş güvenliği bilgileri verileceği aktarıldı.

        Eğitimler sonunda kursiyerlere, "kurban kesin elemanı" belgesi verileceğinin altı çizildi.

        Açıklamada, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Kurban Bayramı'nın sağlıklı, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde idrak edilmesi için gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlarımız kurban kesimlerini ve satışlarını sadece mezbahanemizde yapabilecekler. Harici kesim ve satış yeri planlanmamıştır. Bunun dışında kurban kesimine ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu anlamda ekiplerimiz sürekli denetim yapacak."

        Başer, halk sağlığı açısından uygunsuz görüntüler yaşanmasına neden olan, izinsiz ve yetkisiz kurban satışı veya kesimi yapan kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem ve cezai uygulanacağını kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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