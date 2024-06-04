Gümüşhane'de "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamından etkinlik düzenlendi
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, "Dilimizin Zenginlikleri" adlı proje kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, "Dilimizin Zenginlikleri" adlı proje kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Atatürk Ortaokulu'ndaki programda, öğrencilerin Türkçe'nin zenginliğini konu edindikleri resimlerin yer aldığı sergi açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, proje kapsamında öğrencilerin Türkçe'nin zenginliklerini tanımaları, dili iyi kullanmaları ve düşünce dünyalarını geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Program, öğrencilerin çeşitli şiir ve türküleri seslendirmelerinin ardından tamamlandı.
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