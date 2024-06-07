Gümüşhane Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Gümüşhane'de, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolasıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını ve ek sefer konulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetler Müdürlüğü 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye girecek öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için hafta sonu kent merkezinde tam kapasiteyle çalışacak.

Toplu taşıma araçları, Hacıemin mevkisinden başlayarak 15 dakika aralıkla sefer düzenleyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, öğrenciler için önemli bir günde ulaşımda sorun yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: