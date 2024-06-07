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        Gümüşhane Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

        Gümüşhane'de, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolasıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını ve ek sefer konulacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:51
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        Gümüşhane Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
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        Gümüşhane'de, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolasıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını ve ek sefer konulacağı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetler Müdürlüğü 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye girecek öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için hafta sonu kent merkezinde tam kapasiteyle çalışacak.

        Toplu taşıma araçları, Hacıemin mevkisinden başlayarak 15 dakika aralıkla sefer düzenleyecek.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, öğrenciler için önemli bir günde ulaşımda sorun yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimizden, oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz. Bu vesileyle, geleceğimizin incisi olan gençlerimize YKS'de başarılar diliyor, yarınları için umut dolu bir adım atmalarını temenni ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz sınavda istedikleri başarıyı yakalayarak, hedefledikleri bölümlere yerleşirler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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