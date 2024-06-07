Gümüşhane Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı
Gümüşhane'de, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolasıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını ve ek sefer konulacağı bildirildi.
Gümüşhane'de, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolasıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını ve ek sefer konulacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetler Müdürlüğü 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye girecek öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için hafta sonu kent merkezinde tam kapasiteyle çalışacak.
Toplu taşıma araçları, Hacıemin mevkisinden başlayarak 15 dakika aralıkla sefer düzenleyecek.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, öğrenciler için önemli bir günde ulaşımda sorun yaşanmaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimizden, oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz. Bu vesileyle, geleceğimizin incisi olan gençlerimize YKS'de başarılar diliyor, yarınları için umut dolu bir adım atmalarını temenni ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz sınavda istedikleri başarıyı yakalayarak, hedefledikleri bölümlere yerleşirler."
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