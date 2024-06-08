Gümüşhane'de park halindeki otomobil yandı
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
İlçe merkezinde Hayrullah L'ye ait park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Araçtan duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.