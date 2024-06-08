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        Gümüşhane'de yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:45 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:45
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        Gümüşhane'de yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        İlçenin Aydoğdu köyü yaylasında açık alanda bulunan Tülay Genç'e (49) yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli tarafından yapılan incelemede, Genç'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Genç'in cenazesi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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