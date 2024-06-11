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        Gümüşhane'de bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu tutuklandı

        Gümüşhane'de bağırsağında uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:36
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        Gümüşhane'de bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu tutuklandı
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        Gümüşhane'de bağırsağında uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, yabancı uyruklu B.D'nin durumundan şüphelendi.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde bağırsağında uyuşturucu sakladığı belirlendi.

        B.D'nin bağırsağından 5 kapsül halinde 140,43 gram sentetik uyuşturucu çıkartıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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