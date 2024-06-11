Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda bir grup öğrenci, diploma almaya Filistin'e destek yazısıyla çıktı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır, Dr. Mustafa Çalık Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, mezunların heyecanını paylaştıklarını belirterek, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir ise 5 bölümde 19 akademik personel ve 500 öğrenci ile akademik başarı için çalıştıklarını ifade etti.