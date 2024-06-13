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        Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı

        Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 13.06.2024 - 11:53
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        Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı
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        Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi halk sağlığının korunması amacıyla denetim yaptı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gıda kontrol görevlilerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten Kurban Bayramı öncesi özellikle et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt ve onay kapsamındaki gıda işletmelerine yönelik denetimleri artırdığı belirtildi.

        Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç'ın şu değerlendirmelerine yer verildi:

        "İşletmelere, etlerin parçalandığı ve kıyma çekiminin yapıldığı kıyma makineleri, bıçaklar gibi kullanılan tüm alet ve ekipmanların temizliği, dezenfeksiyonu ve depolanmasına yönelik kontroller arttırılarak devam edecek. Ayrıca işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolleri yapılarak, işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendiriliyor. Hijyen esaslarına aykırı hareket eden işletmeler uyarılıyor."

        İl genelinde bu yıl 741 denetim gerçekleştirildiğini vurgulayan Kıraç, tüketicilerden, gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde, bu olumsuzluğun giderilmesi için 174 Alo Gıda Hattı'na veya 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na şikayet hakkını kullanmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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