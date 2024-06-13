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        Gümüşhane'de "akıllı şehirler" protokolü imzalandı

        Gümüşhane Belediyesi ve Gümüşhane Üniversitesi arasında "Coğrafi Veri Altyapısı ve Akıllı Şehir Teknolojileri Geliştirme İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:00
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        Gümüşhane'de "akıllı şehirler" protokolü imzalandı
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        Gümüşhane Belediyesi ve Gümüşhane Üniversitesi arasında "Coğrafi Veri Altyapısı ve Akıllı Şehir Teknolojileri Geliştirme İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlük makamında protokol imza töreni düzenlendi.

        İmza törenine katılan Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, şehirlere akıllı şehir yaklaşımıyla birtakım iyileştirici müdahalelerde bulunmak gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Protokolümüzün asıl amacı da bu. Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Hindistan'da, Çin'de sıfırdan akıllı şehirler inşa ediliyor. Her zaman ifade ediyoruz; ürettiğimiz bilgiden ilk faydalanacak olan mekan, Gümüşhane şehri, sonra Karadeniz Bölgesi. Sonra da Türkiye. Son olarak da eğer ürettiğimiz bilgi çok mahirse bütün insanlık diyoruz. Bu amaçla belediyemizle böyle bir işbirliğini gerçekleştiriyor olmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kapımız, gönlümüz her zaman bütün kamu kurumlarımıza açık. Belediyemize de açık, farklı uzmanlık alanlarında arkadaşlarımızın düşüncelerine, akademik danışmanlıklarına ihtiyaç duyulduğunda seve seve yardımcı oluyoruz. Ben protokolün hayırlı olmasını diliyorum."

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ise Gümüşhane Üniversitesi ile her zaman istişare halinde olacaklarına işaret ederek, Gümüşhane'yi değişen dünya düzenine uydurmak istediklerini aktardı.

        Başer, şu ifadeleri kullandı:

        "Bütün kamu kuruluşlarımız ile enerjilerimizi birleştirmek ve ortak bir paydada buluşmamız noktasında birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada da ilk adımımızı üniversitemizle birlikte attık. Bu protokolde emeği geçen başta Rektör hocamız olmak üzere üniversitemizin bütün çalışanlarına şehrim adına çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha farklı konularda da üniversitemizin bilgisine, birikimine ve insan kaynağına müracaat edeceğiz."

        Belediye ve üniversitenin ortak çalışmasıyla teknik ve insan kaynaklarının kapasitelerinin de geliştirileceği projede, belediye birimlerinde yapılacak çalışmaların birlikte yürütülmesi sağlanacak ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütme ve uygulama noktasında çalışmalar gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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