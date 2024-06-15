Gümüşhane'de otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Yaralılardan S.Ö, N.A. ve A.Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan sürücü B.Ö. ve beraberindeki 1 yaşındaki G.Ö. ile S.Ö, N.A. ve A.Ö, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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