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        Gümüşhane'de otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 15.06.2024 - 16:17
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        Gümüşhane'de otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki trafik kazasında biri bebek 5 kişi yaralandı.

        İlçenin Mertekli Mahallesi'nde B.Ö'nün (22) kullandığı 29 AAG 763 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak birikintisine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü B.Ö. ve beraberindeki 1 yaşındaki G.Ö. ile S.Ö, N.A. ve A.Ö, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan S.Ö, N.A. ve A.Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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