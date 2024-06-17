Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Kurban Bayramı'nı Gümüşhane'de geçirenler Karaca Mağarası'nı ziyaret ediyor

        Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere Gümüşhane'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nı ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:35 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban Bayramı'nı Gümüşhane'de geçirenler Karaca Mağarası'nı ziyaret ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere Gümüşhane'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası'nı ziyaret ediyor.

        Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içindeki, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kent merkezine 17 kilometre mesafede, adını bulunduğu mahalleden alan Karaca Mağarası, konuklarına içeriye ilk adımlarını attıkları andan itibaren adeta farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.

        Beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, perde damla taşları, traverten havuzları ve basamaklarının yer aldığı mağara, Kurban Bayramı tatilinde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk tercihlerinden biri oluyor.

        Erzurum'dan gelen Muhammet Furkan Topal, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

        "Doğa harikası" olarak nitelediği mağarayı sosyal medyada gördüğünü anlatan Topal, "Yaz mevsiminde serin olması aşırı iyi. Her yere hayranlıkla bakıyoruz. Mağaranın her yerinde fotoğraf çekmek istiyoruz." dedi.

        İstanbul'dan gelen Derya Acar Yılmaz ise Karaca Mağarası'nı 10 yıl önce ziyaret ettiğini belirterek, mağaranın on yılda çok değiştiğini kaydetti.

        Yılmaz, "Havası çok güzel. Doğal bir oluşum. İçerisi oldukça serin. Yaz aylarında gayet güzel gezilebilir. Tadını çıkara çıkara gezilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        İranlı Rashin Mohammadi de Karaca Mağarası'nı ilk defa gezdiğini, sarkıt ve dikitlerden çok etkilendiğini vurgulayarak, "Mağara harika. Kızım da burayı ilk defa tecrübe ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Çifte ihmalkârlık ablayı hayattan kopardı!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"

        Benzer Haberler

        Torul'daki Altınpınar Limni Gölü'nde güzel görüntüler oluştu
        Torul'daki Altınpınar Limni Gölü'nde güzel görüntüler oluştu
        Gümüşhane'de otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de "akıllı şehirler" protokolü imzalandı
        Gümüşhane'de "akıllı şehirler" protokolü imzalandı
        Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı
        Gümüşhane'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı
        Gümüşhane'de uçuruma düşen avcı hayatın kaybetti
        Gümüşhane'de uçuruma düşen avcı hayatın kaybetti
        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek ve...
        Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek ve...