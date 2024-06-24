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        Örümcek Ormanları ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları'nı ziyaret edenler, doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:59
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        Örümcek Ormanları ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları'nı ziyaret edenler, doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        İlçeye bağlı Yeşilköy sınırlarında bulunan, 1998'de "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

        Kent merkezine 60, ilçe merkezine ise 11 kilometre uzaklıktaki Örümcek Ormanları, sık bitki örtüsü, şelaleleri ve temiz havasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

        Samsun'dan bölgeye gelen Anıl Atalar, AA muhabirine, Örümcek Ormanları'ndan çok etkilendiğini, burada huzur bulduğunu söyledi.

        Gümüşhane'ye akraba ziyareti için geldiğini anlatan Atalar, "Burası çok güzel bir yer. Örümcek Ormanları'nı daha önce duymuştuk. Burada tescilli ağaçlar olduğunu da duyduk. Onları ziyaret etmek için geldik." dedi.

        Gümüşhaneli Nazmiye Kılıç ise 52 yıl önce Samsun'a yerleştiklerini belirterek, "Küçüklüğüm bu ağaçların altında geçti. Yaylaya yürüme giderdik. Samsun'a göç ettik ama buraları unutamadık. Her yıl yaz aylarında geliyoruz. Çocuklarımla torunlarımla gelip buraları ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

        Semih Şahin de il dışından gelen misafirleriyle Örümcek Ormanları'nı ziyaret ettiğini kaydederek, bölgenin çok güzel ve görülmeye değer olduğunu vurguladı.

        Şahin, "Özellikle zirveye doğru çıktık. Daha kalabalık gelmeyi düşünüyoruz. Devasa ve asırlık ağaçlar var. Gerçekten çok güzel. Gümüşhane için çok güzel bir alan. Aileler güzel zaman geçirebilir, doğayla iç içe güzel ortam var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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