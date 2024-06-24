Artabel Gölleri Tabiat Parkı, doğa tutkunlarını ağırladı

Gümüşhane'nin yanı sıra Trabzon ve Giresun'dan doğaseverler, Torul ilçesindeki Abdal Musa tepesinin eteklerinde yer alan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği, Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği (TRADOST) ile Giresun Doğa Sporları Kulübünden yaklaşık 74 kişi, hafta sonunda Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na yürüyüş yapmak üzere toplandı.

Yaklaşık 9 kilometrelik parkurda 7 saat süren yürüyüşte doğaseverler, başta göller bölgesi olmak üzere el değmemiş doğal güzellikleri keşfetme imkanı buldu.

Etkinliğe Trabzon'dan katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Sezen, AA muhabirine, TRADOST olarak her hafta doğa yürüyüşleri düzenlediklerini söyledi.

Bu seferki yürüyüş rotalarının Artabel Gölleri Tabiat Parkı olduğunu belirten Sezen, "Müthiş bir hava, çok güzel bir coğrafya var. Doğaseverlerle yaklaşık 2850 metre rakımda göl kenarında keyif yapıyoruz. Ben ilk kez geldim, çok beğendim. Katılımcılar da çok mutlu." dedi.

Sezen, bu coğrafyada birçok endemik tür olduğuna işaret ederek, "Karadeniz Bölgesi, yaylaları bu anlamda çok zengin. Burada da ters laleleri görme fırsatı yakaladık. Ters laleleri ilk defa gördüm, çok ilgimi çekti." diye konuştu.