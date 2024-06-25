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        Gümüşhane Tersun Barajı'nda yüzde 39 seviyesine gelindi

        DSİ tarafından Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yapımına devam edilen Tersun Barajı'nda yüzde 39'luk seviyeye gelindiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:32 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:32
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        Gümüşhane Tersun Barajı'nda yüzde 39 seviyesine gelindi
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        DSİ tarafından Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yapımına devam edilen Tersun Barajı'nda yüzde 39'luk seviyeye gelindiği bildirildi.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Şiran ilçesi Dilekköyü Deresi üzerinde inşa edilen Tersun Barajı'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Barajın 23 bin 560 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasında hizmet edeceğini belirten Balta, Tersun Barajı'nın 54 metre yükselikte inşa edileceğini, 273 metre kret uzunluğuna sahip olacağını aktardı.

        Tersun Barajı'nda yüzde 39 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştıklarına işaret eden Balta, barajın tamamlanmasıyla Gümüşhane'de 2003 yılından bugüne kadar 22 baraj ve 4 göletin tamamlanmış olacağını kaydetti.

        Balta, "Bu güzide ilimizin mümbit topraklarını suya kavuşturdukça çok mutlu oluyoruz. Tersun Barajı sayesinde 23 bin 560 dekar zirai tarım arazisinde artık sulu tarım yapılacak ve çiftçilerimizin ürün yelpazeleri genişleyecek. DSİ olarak 'Su vatandır.' anlayışı ile ülkemizin her bir köşesinde tarlaları suyla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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