Gümüşhane-Trabzon kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobil görüntülendi
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda otomobilin ters yönde ilerlediği anlar, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda otomobilin ters yönde ilerlediği anlar, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.
Yolun Çatak mevkisinde ters yöne giren otomobil, kilometrelerce ilerledi. Bazı sürücüler, ters yönde giden otomobilin sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda Otomobilin ters yönde seyrettiği anlar, başka bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
Polise ihbarda bulunulan olayın görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.
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