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        Gümüşhane-Trabzon kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobil görüntülendi

        Gümüşhane-Trabzon kara yolunda otomobilin ters yönde ilerlediği anlar, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:22 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:22
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        Gümüşhane-Trabzon kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobil görüntülendi
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        Gümüşhane-Trabzon kara yolunda otomobilin ters yönde ilerlediği anlar, başka bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

        Yolun Çatak mevkisinde ters yöne giren otomobil, kilometrelerce ilerledi. Bazı sürücüler, ters yönde giden otomobilin sürücüsüne korna çalarak tepki gösterdi.

        Gümüşhane-Trabzon kara yolunda Otomobilin ters yönde seyrettiği anlar, başka bir aracın kamerasıyla görüntülendi.

        Polise ihbarda bulunulan olayın görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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