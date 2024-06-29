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        Gümüşhane'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:31 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:31
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        Gümüşhane'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı'nda Emrah S. (36) idaresindeki 34 EMG 605 plakalı hafif ticari araç ile Halis Z'nin (45) kullandığı 69 AF 655 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Emrah S, beraberindeki Ömer S. (8) ile motosiklet sürücüsü Halis Z, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı Halis Z, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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