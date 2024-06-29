Gümüşhane'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı'nda Emrah S. (36) idaresindeki 34 EMG 605 plakalı hafif ticari araç ile Halis Z'nin (45) kullandığı 69 AF 655 plakalı motosiklet çarpıştı.

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