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        Gümüşhane'de Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali gerçekleştirildi

        Gümüşhane'de 2. Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 15:42 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:42
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        Gümüşhane'de Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali gerçekleştirildi
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        Gümüşhane'de 2. Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali yapıldı.

        Gümüşhane Off-Road Kulübünce (GÜMOFF) düzenlenen festivale, 30 ilden 40 kulüp 110 araçla katıldı.

        Akçakale Mahallesi'nde hazırlanan parkurda katılımcılar, off-road araçlarıyla hünerlerini sergiledi.

        Gümüşhane Off-Road Kulübü Başkanı Recep Şahin, AA muhabirine, farklı illerden gelen sürücülerin hazırlanan parkurda zamana karşı yarıştıklarını söyledi.

        Araçların motor gücüne göre klasmanların oluşturduğunu belirten Şahin, "2 bin motora kadar araçlar ES1, 2 bin ile 3 bin arası motorlu araçlar ES2, 3 bin ile 4 bin arası motorlu araçlar ES3, 4 bin motorlu araçlar ES4, kasalı araçlar ise ES5 klasmanında yarışıyor." dedi.

        Erzincan Off-Road Spor Kulübü Başkanı Fuat Çağlı ise 5 araçlarının yarıştığını ifade ederek, "Organizasyon çok güzel. Gümüşhane'yi seviyoruz, kendi memleketimiz gibi görüyoruz. Birçok ilden katılım var. Keyifli geçiyor." diye konuştu.

        Ordu Korgan Off-Road Kulübü Başkanı Davut Çimiç de ES4 klasmanında yarıştığını belirterek, pistin çok güzel hazırlandığına işaret etti.

        Kentte çok güzel ağırlandığını kaydeden Çimiç, "Yıllardan beri bir aileyiz. Etkinliğe destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Festival sonunda klasmanlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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