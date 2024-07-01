MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, basın toplantısı düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, verdikleri sözleri yerine getirmek için aralıksız çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Küçük, MHP İl Başkanı Mete Kaya ile düzenlediği basın toplantısında, görevinde bir yıllık süreyi doldurduğunu, bir yılın dolu dolu geçtiğini ifade etti.

Seçimden önce vatandaşlara verilen sözleri tutmak için gayret gösterdiklerini belirten Küçük, "Bizlere ulaşan her işi takip edeceğiz. Verilen sözleri yerine getirmek için mücadelemizi yapacağız. Danışmanlarımdan aldığım bilgiye göre bir yılda 1600 üzerinde talep gelmiş. Bu çok ciddi bir rakam. Hepsinin dosyası var. Bu konuları birebir takip ediyoruz ve birçoğunda da sonuç alıyoruz." diye konuştu.

Küçük, Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumundan (TKDK) projelerinin geçtiğini, projelerin yarısının hibe, yarısının da kredilerle destekleneceğini aktararak, "Bu projelerle en az 200 ile 250 kişi iş sahibi olacak. Şehrimiz için önemli bir durum." dedi.

Gümüşhane'de önceliği Süleymaniye Kayak Tesisleri projesine verdiklerini dile getiren Küçük, imar ve yol gibi çalışmaların belediye tarafından yapıldığını, diğer çalışmaları Ankara'da takip ettiklerini kaydetti.

Küçük, bir turizm firmasını Gümüşhane'ye getirdiklerini belirterek, "Firma kentte çalışmalarına başladı. Kentteki lokasyonları belirledi ve haftanın iki günü bu lokasyonlara ziyaretçileri getiriyor. Bu firma bir otelle anlaştı, önümüzdeki hafta itibarıyla tüm hafta boyunca turistler Gümüşhane'de konaklayıp ziyaretlerini gerçekleştirecek." diye konuştu.