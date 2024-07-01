Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, basın toplantısı düzenledi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, verdikleri sözleri yerine getirmek için aralıksız çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 13:45 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, basın toplantısı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, verdikleri sözleri yerine getirmek için aralıksız çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Küçük, MHP İl Başkanı Mete Kaya ile düzenlediği basın toplantısında, görevinde bir yıllık süreyi doldurduğunu, bir yılın dolu dolu geçtiğini ifade etti.

        Seçimden önce vatandaşlara verilen sözleri tutmak için gayret gösterdiklerini belirten Küçük, "Bizlere ulaşan her işi takip edeceğiz. Verilen sözleri yerine getirmek için mücadelemizi yapacağız. Danışmanlarımdan aldığım bilgiye göre bir yılda 1600 üzerinde talep gelmiş. Bu çok ciddi bir rakam. Hepsinin dosyası var. Bu konuları birebir takip ediyoruz ve birçoğunda da sonuç alıyoruz." diye konuştu.

        Küçük, Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumundan (TKDK) projelerinin geçtiğini, projelerin yarısının hibe, yarısının da kredilerle destekleneceğini aktararak, "Bu projelerle en az 200 ile 250 kişi iş sahibi olacak. Şehrimiz için önemli bir durum." dedi.

        Gümüşhane'de önceliği Süleymaniye Kayak Tesisleri projesine verdiklerini dile getiren Küçük, imar ve yol gibi çalışmaların belediye tarafından yapıldığını, diğer çalışmaları Ankara'da takip ettiklerini kaydetti.

        Küçük, bir turizm firmasını Gümüşhane'ye getirdiklerini belirterek, "Firma kentte çalışmalarına başladı. Kentteki lokasyonları belirledi ve haftanın iki günü bu lokasyonlara ziyaretçileri getiriyor. Bu firma bir otelle anlaştı, önümüzdeki hafta itibarıyla tüm hafta boyunca turistler Gümüşhane'de konaklayıp ziyaretlerini gerçekleştirecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali gerçekleştirildi
        Gümüşhane'de Geleneksel Doğa ve Off-Road Festivali gerçekleştirildi
        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde 242 bin hastaya hizmet verildi
        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde 242 bin hastaya hizmet verildi
        Gümüşhane'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gümüşhane'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gümüşhane-Trabzon kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobil görüntülendi
        Gümüşhane-Trabzon kara yolunda ters yönde ilerleyen otomobil görüntülendi
        Gümüşhane Tersun Barajı'nda yüzde 39 seviyesine gelindi
        Gümüşhane Tersun Barajı'nda yüzde 39 seviyesine gelindi
        Artabel Gölleri Tabiat Parkı, doğa tutkunlarını ağırladı
        Artabel Gölleri Tabiat Parkı, doğa tutkunlarını ağırladı