AK Parti Gümüşhane Milletvekili Köse, Bahçecik Barajı'nı inceledi

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bahçecik Barajı ile arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Milletvekili Köse, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İlçe Başkanı İbrahim Taş, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla ve DSİ yetkilerinin Bahçecik Barajı'nda incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Köse, Bahçecik Barajı'nın tamamlandığını, içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini bildirdi.

Gümüşhane'nin içme suyu projesinin Bahçecik Barajı, arıtma tesisi ve isale hattı olarak 3 etaplı projelendirildiğini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Bahçecik Barajı tamamlanarak su tutmaya başladı. İsale hattı ile arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor. İsale hattı ve arıtma tesisinin ihalesi 2021 yılında 173 milyon 290 bin lira bedelle yapıldı. İşin kapsamında 25 bin metreküp arıtma tesisi ve 29 kilometre isale hattı var. Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. 3 aşamalı olan bu proje 2025 yılının Temmuz ayında bitirilecek ve ilimize su verilmeye başlanacak. Bu projenin tamamlanmasıyla halkımızın daha temiz ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamış olacağız. Kent merkezi dahil iletim hattı güzergahında bulunan yerleşim yerlerine yıllık 5 milyon 460 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek."