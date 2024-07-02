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        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Gümüşhane'de haziran ayı asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:05 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:05
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        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Gümüşhane'de haziran ayı asayiş olaylarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Alper Tanrısever başkanlığında Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Aygün katıldı.

        Tanrısever, ay içerisinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini anımsatarak, anayasal düzen ile milli birlik ve beraberliği hedef alan darbe girişimini bir kez daha nefretle kınadığını, darbe girişimine engel olurken şehit düşenlere Allah'tan rahmet dilediğini, gazilere de şükranlarını sunduğunu söyledi.

        Geçen ay terörle mücadeleye yönelik 21, yılın ilk altı ayında ise 100 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Tanrısever, göçmen kaçakçılığına yönelik 19 operasyonda gözaltına alınan 6 organizatörün tutuklandığını, 19 düzensiz göçmenin ise geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini kaydetti.

        Tanrısever, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 75 operasyonda 19 şüphelinin tutuklandığını ifade ederek, organize suç örgütlerine yönelik 18 operasyonda 13 şüphelinin gözaltına alındığını, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonların 2 kat arttığını, 61 operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

        Amaçlarının vatandaşın huzurlu ve güvende hissetmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Tanrısever, "2024 yılı ilk altı aylık dönemde, kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı yüzde 93, mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranı ise yüzde 76'dır." dedi.

        Yaz mevsiminin gelmesiyle düğün, yayla şenlikleri ve festivaller nedeniyle kentte artacak nüfus hareketliliğine dikkati çeken Tanrısever, vatandaşları ateşli silahlar kullanmamaları yönünde uyardı.

        Çeşit suçlardan haklarında arama kararı olan 179 şüphelinin yakalandığını da belirten Tanrısever, KADES uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaş sayısının 7 bin 679'a ulaştığını bildirdi.

        Tanrısever, terör örgütü propagandası yapan 1432 hesabın kapatılarak 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını ifade ederek, bilim suçlarına yönelik 3, yasa dışı bahis suçuna yönelik 6 operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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