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        Gümüşhane'de fırtına nedeniyle 31 evin çatısında hasar oluştu

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde etkili olan fırtına 31 evin çatısında hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:26 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:26
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        Gümüşhane'de fırtına nedeniyle 31 evin çatısında hasar oluştu
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        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde etkili olan fırtına 31 evin çatısında hasara yol açtı.

        İlçede etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle elektrik hatları koptu, bazı ağaçların dalları kırıldı, 31 evin çatısında hasar oluştu.

        Ekipler tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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