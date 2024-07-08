Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Gümüşhane'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Gümüşhane'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Ercan K. idaresindeki 10 ALZ 255 plakalı otomobil, Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Tok'a (80) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Tok kurtarılamadı.
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