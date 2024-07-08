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        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 23:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:04
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        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Gümüşhane'de otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Ercan K. idaresindeki 10 ALZ 255 plakalı otomobil, Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Tok'a (80) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Tok kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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