Gümüşhane'de çocuklar portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Gümüşhane'nin Şiran, Kürtün ve Köse ilçelerine kurulan portatif yüzme havuzlarında çocuklar yüzme eğitiminin yanı sıra yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

Bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında Gümüşhane ve ilçelerinde çocuklar ve gençler, antrenörler eşliğinde yüzme eğitimleri alıyor.

Kent merkezi ve Kelkit ilçesindeki eğitimler kapalı yüzme havuzlarında gerçekleştiriliyor. Kapalı yüzme havuzu olmayan Şiran, Kürtün ve Köse ilçelerinde ise Bakanlık portatif yüzme havuzları kurdu. Haftanın dört günü yüzme eğitimi verilen portatif yüzme havuzlarında geçen yıl 588 çocuk yüzmeyi öğrendi.

Eğitimlerin nefes kontrolüyle başladığını belirten Özen, 7-12, 13-16 ve 18 yaş üzeri olmak üzere üç gruba eğitim verdiğini aktardı.

Kentte 2019 yılında başlayan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında ise bugüne kadar 14 bin 300 kişiye yüzme eğitimi verildi.

Özen, toplam 100 kursiyer olduğunu ifade ederek, "Kursumuza giderek ilgi artıyor. Kurs başlayalı iki hafta oldu. Başvurular devam ediyor." dedi.

Güneş Karabıçak (12), eğitimlerin keyifli geçtiğini dile getirerek, "Yüzme öğreniyoruz. Havalar sıcak olduğundan bizim için güzel oluyor. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Elif Beyza Şahin (12) de yüzmeye meraklı olduğunu belirterek, Şiran'da açılan kurs sayesinde yüzmeyi öğrendiğini söyledi.

7 yaşındaki kızı Ecrin Ada Kalaycı'yı yüzme eğitimine getiren Filiz Kalaycı ise "Kızım yüzmeyi çok seviyor. Bu sporla ilgilenmeyi de çok seviyor. Şiran küçük bir ilçe. Burada yüzmeyi öğrenmesi ileriki hayatı için de çok önemli." ifadelerini kullandı.