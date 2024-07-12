Gümüşhane'deki tarihi Ayasofya Camii, Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı

Gümüşhane'de Kabaköy Ayasofya Camii, Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı.

Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, AA muhabirlerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz döneminde gerçekleştirilen Kur'an kursu eğitimlerinin illerinde de yapıldığını belirtti.

Gün, okulların tatil olmasıyla birlikte Kur'an kursunda öğrencilerini mensup olduklarını dinin temel prensiplerini öğrenmelerinin önemini vurguladı.

Gün, "Kuran-ı Kerim okumasını, namaz kılmayı öğrenmeleri, temel dini bilgileri öğrenmeleri yaz döneminde onlar için bir fırsat. Bu eğitimde velilerin destekleri çok önemli." diye konuştu.