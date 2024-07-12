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        Gümüşhane'deki tarihi Ayasofya Camii, Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı

        Gümüşhane'de Kabaköy Ayasofya Camii, Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:31
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        Gümüşhane'deki tarihi Ayasofya Camii, Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı
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        Gümüşhane'de Kabaköy Ayasofya Camii, Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı.

        Gümüşhane İl Müftüsü Hüseyin Gün, AA muhabirlerine, Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz döneminde gerçekleştirilen Kur'an kursu eğitimlerinin illerinde de yapıldığını belirtti.

        Gün, okulların tatil olmasıyla birlikte Kur'an kursunda öğrencilerini mensup olduklarını dinin temel prensiplerini öğrenmelerinin önemini vurguladı.

        Gün, "Kuran-ı Kerim okumasını, namaz kılmayı öğrenmeleri, temel dini bilgileri öğrenmeleri yaz döneminde onlar için bir fırsat. Bu eğitimde velilerin destekleri çok önemli." diye konuştu.

        Kabaköy Ayasofya Camii hakkında bilgi veren Gün, kilise olarak kullanılan tarihi yapının daha sonra camiye dönüştürüldüğünü aktardı.

        Türkiye'de bulunan 9 Ayasofya Camiinde birisinin Gümüşhane olduğunu kaydeden Gün, tarihi atmosfer öğrencilerin dini eğitim almalarının önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Öğrencilerin tarihi bir atmosferde din eğitimi almaları, Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri son derece önemli. Kendileri de zaten bunu bu şekilde ifade ediyorlar. Dönem dönem temel dini bilgilerimizi bu manevi atmosferde değerlendiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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