Satala Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları başlıyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları 16 Temmuz'da başlayacak.

İlçeye bağlı Sadak köyü sınırları içerisindeki antik kent ile kuzey ve batısında yer alan mezarlık alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Gümüşhane Valiliği, Kelkit Kaymakamlığı, Kelkit Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Antik kentin lejyon kalesindeki çalışmalar, 16 Temmuz Salı günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur başkanlığında başlayacak.

Çalışma alanını ziyaret eden AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve beraberindekiler, kazı başkanı Çakmur'dan bilgi aldı. Milletvekili Köse, AA muhabirine, Satala Antik Kenti'nin bölgenin önemli turizm destinasyonları arasına girebilecek tarihi kimliği olduğunu söyledi. Satala'da kazı alanını inceleyip çalışmaları yürütecek ekipten bilgi aldıklarını belirten Köse, "Amacımız Satala'yı turizme kazandırıp buradan çıkan ve çıkacak tarihi eserleri yine burada yapılacak Satala Müzesi'nde sergilemek olacaktır. Ülkemizin dört bir tarafından tarih ve arkeoloji tutkunlarını şimdiden Satala'ya bekliyoruz." dedi.