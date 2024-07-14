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        Satala Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları başlıyor

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları 16 Temmuz'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:28
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        Satala Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları başlıyor
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'nde yeni dönem kazı çalışmaları 16 Temmuz'da başlayacak.

        İlçeye bağlı Sadak köyü sınırları içerisindeki antik kent ile kuzey ve batısında yer alan mezarlık alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Gümüşhane Valiliği, Kelkit Kaymakamlığı, Kelkit Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun desteğiyle kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Antik kentin lejyon kalesindeki çalışmalar, 16 Temmuz Salı günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur başkanlığında başlayacak.

        Çalışma alanını ziyaret eden AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve beraberindekiler, kazı başkanı Çakmur'dan bilgi aldı.

        Milletvekili Köse, AA muhabirine, Satala Antik Kenti'nin bölgenin önemli turizm destinasyonları arasına girebilecek tarihi kimliği olduğunu söyledi.

        Satala'da kazı alanını inceleyip çalışmaları yürütecek ekipten bilgi aldıklarını belirten Köse, "Amacımız Satala'yı turizme kazandırıp buradan çıkan ve çıkacak tarihi eserleri yine burada yapılacak Satala Müzesi'nde sergilemek olacaktır. Ülkemizin dört bir tarafından tarih ve arkeoloji tutkunlarını şimdiden Satala'ya bekliyoruz." dedi.

        Köse, Satala Antik Kenti'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alındığını ifade ederek, proje kapsamında kazı için ayrılan bütçenin hazır olduğunu, kazıların daha hızlı şekilde devam edeceğini aktardı.

        Kazı alanında ziyaretçiler için karşılama merkezinin yanı sıra çevre düzenlemesi de yapılacağını kaydeden Köse, "Bu alan Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'da bulunan dört büyük lejyonundan biri. Roma'nın Anadolu'da kazı çalışmalarının yapıldığı tek lejyonu burası." diye konuştu.

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