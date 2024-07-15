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        Gümüşhane'de sağanak etkili oldu

        Gümüşhane-Trabzon kara yolu sağanak sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:19
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        Gümüşhane'de sağanak etkili oldu
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        Gümüşhane-Trabzon kara yolu sağanak sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

        Kentte etkili olan sağanak sonrası suların sürüklediği toprak ve taş parçaları, Gümüşhane-Trabzon kara yoluna taşındı.

        Yol, Özcan Mahallesi mevkisindeki Gümüşhane tüneli girişinde kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

        Öte yandan belediye ekipleri, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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