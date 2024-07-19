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        Gümüşhane'de bin 800 rakımlı yaylada "Kadırga Otçu Şenliği" düzenlendi

        Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 19.07.2024 - 18:17
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        Gümüşhane'de bin 800 rakımlı yaylada "Kadırga Otçu Şenliği" düzenlendi
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        Gümüşhane'nin Özkürtün beldesi sınırlarındaki Kadırga Yaylası'nda "Kadırga Otçu Şenliği" yapıldı.

        Gümüşhane, Trabzon ve Giresunlu vatandaşların ortak kullandığı bin 800 rakımlı Kadırga Yaylası'ndaki şenlikte, yerel sanatçılar sahne aldı.

        Vatandaşlar, yoğun sis ve yağmura rağmen kemençe eşliğinde horon oynayarak, eğlenceli anlar yaşadı.

        Yaylada her yıl temmuz ayının üçüncü cuma günü düzenlenen şenlikte, Süme Otçusu, Oğuz Otçusu, Kızılağaç Otçusu, Şahmelik Otçusu ve Aktaş Otçusu geleneksel olarak şenlik alanına kadar at üzerinde geldi.

        Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut, şenlikte yaptığı konuşmada, Kadırga'nın geçmişten günümüze gelen bir köprü olduğunu belirterek, kültürü canlı tutmak, gelecek nesillere de sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için çabaladıklarını söyledi.

        Turgut, barış ve kardeşlik içerisinde aynı horon halkasında oynamanın keyfini yaşayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Kadırga Şenlikleri cuma günü yapılıyor ve burada pazar da kuruluyor. Kadırga'da eğlencenin ötesinde ilahi bir durum söz konusu. Üstü Açık Cami'de namaz kılınıyor, eğlenmek için gelenler kadar da bu camide namaz kılmak isteyen gurbetçilerimiz, yurt içinden ve yurt dışından binlerce insan aynı safta buluşuyor, aminleri gökyüzüne, ülkemizin birliği için dirliği için aminlerde buluşuyor. Diğer taraftan da herkes yaylasında otçu yaparken cuma günü otçularla horon oynayarak geliyorlar, aynı kültürü canlı tutmaya çalışıyoruz ve gelecek nesillerimize de sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için çabalıyoruz."

        Şenliğe Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Tonya Kaymakamı Adem Eser, Şalpazarı Kaymakamı Semih Memiş, Gümüşhane İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ile vatandaşlar katıldı.

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