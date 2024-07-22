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        Gümüşhane'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile para ele geçirildi

        Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda bir kişinin evinde uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:10
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        Gümüşhane'de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ile para ele geçirildi
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        Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda bir kişinin evinde uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.T isimli şahsın İnönü Mahallesinde bulunan evine operasyon gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet savcılığından alınan aramam kararı ile ekiplerce yapılan operasyonda M.T'nin evinde 40 gram uyuşturucu madde, 301 adet uyuşturucu hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet cep telefonu ve 24 bin 310 lira nakit para ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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