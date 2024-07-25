Gümüşhane'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

N.Y. ve A.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan K.Y. ise Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaçat köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.