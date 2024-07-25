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        Gümüşhane'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 22:30 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:30
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        Gümüşhane'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alaçat köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavgada N.Y. (55), A.Y. (25) ve K.Y. (22) silahla vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        N.Y. ve A.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan K.Y. ise Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli Ü.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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