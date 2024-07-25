Gümüşhane'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alaçat köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada N.Y. (55), A.Y. (25) ve K.Y. (22) silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
N.Y. ve A.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan K.Y. ise Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Ü.Y. gözaltına alındı.
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