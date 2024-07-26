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        Gümüşhane'de, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepki

        Gümüşhane'de Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasını basın açıklamasıyla protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:45 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:51
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        Gümüşhane'de, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasına tepki
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        Gümüşhane'de Milli İrade Platformu üyeleri, ABD Kongresi'nde konuşma yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasını basın açıklamasıyla protesto etti.

        15 Temmuz Zafer Meydanı'nda toplanan grup, İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Ergin Arslan, Gazze'deki soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını söyledi.

        Durum böyle iken ABD'nin Netanyahu'yu ülkesine davet ederek parlamentoda konuşma imkanı sunduğunu belirten Arslan, "Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler, ABD'li parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla ayakta alkışlanmıştır. Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki batının soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, batılı değerlerin de cenaze törenidir." dedi.

        Arslan, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını vurgulayarak, "Herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin'in mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir." diye konuştu.

        Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

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        Galeri

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