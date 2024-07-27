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        Gümüşhane'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:54 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:54
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        Gümüşhane'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Budak köyü mevkisinde Hamit T. (76) yönetimindeki 25 SC 240 plakalı otomobil ile Uğur K'nin (44) kullandığı 34 GDT 261 plakalı otomobil ve Ömer Faruk K. idaresindeki 29 AF 261 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile Suzan T. (82), Torul ve Gümüşhane'deki hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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