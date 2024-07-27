Gümüşhane'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler ile Suzan T. (82), Torul ve Gümüşhane'deki hastanelere sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Budak köyü mevkisinde Hamit T. (76) yönetimindeki 25 SC 240 plakalı otomobil ile Uğur K'nin (44) kullandığı 34 GDT 261 plakalı otomobil ve Ömer Faruk K. idaresindeki 29 AF 261 plakalı otomobil çarpıştı.

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