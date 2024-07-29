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        Gümüşhane'de insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:39
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        Gümüşhane'de insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde insana ait kafatası ve kemik parçaları bulundu.

        İlçeye bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkisinde bir vatandaşın, insan kafatası ve kemik parçaları bulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından toplanan kemikler ve kafatası adli tıpa gönderildi.

        Öte yandan söz konusu kemiklerin 150-200 yıllık olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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