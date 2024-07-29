Gümüşhane'de insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

Ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından toplanan kemikler ve kafatası adli tıpa gönderildi.

İlçeye bağlı İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkisinde bir vatandaşın, insan kafatası ve kemik parçaları bulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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