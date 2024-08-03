Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın tedavi altına alındı.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın tedavi altına alındı.
İlçenin Güvende Yaylası'nda Emine Bulut (50), evinin yakınlarında bulunduğu sırada sol kolunda acı hissetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'un koluna mermi isabet ettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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