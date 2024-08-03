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        Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:15
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        Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği kadın tedavi altına alındı.

        İlçenin Güvende Yaylası'nda Emine Bulut (50), evinin yakınlarında bulunduğu sırada sol kolunda acı hissetti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'un koluna mermi isabet ettiği belirlendi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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