Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'un koluna mermi isabet ettiği belirlendi.

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