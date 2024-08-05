Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Gümüşhane'de temmuz ayı güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de temmuz ayı güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Alper Tanrısever, valilikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, temmuz ayı içerisinde terörle mücadeleye yönelik 18 operasyon yapıldığını, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 9 göçmenin Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiği söyledi.

        Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 10 operasyonda 2 şüphelinin tutuklandığını ifade eden Tanrısever, kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılma oranının yüzde 95.4, mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranının ise yüzde 70.7 olduğunu belirtti.

        Çeşitli suçlardan aranan 32 şüphelinin de yakalandığı bilgisini paylaşan Tanrısever, şunları kaydetti:

        "Yaz mevsiminde yaylalarda, yerli ve yabancı turistlerin de katılımı ile festival ve şenlikler düzenlenmekte olup, bu dönemde ilimizdeki nüfus hareketliliği artmıştır. Devletimizin temel görevlerinden biri de vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmak, bulunduğu her ortamda huzur içinde olmalarını sağlamaktır. Gümüşhane genelinde gerçekleştirilecek düğün, uğurlama ve yayla şenlikleri gibi etkinlikler öncesi ve sonrasında bireysel kutlama amaçlı ateşli silahlar ile havaya ateş açılmaması yönünde tüm vatandaşlarımızdan duyarlı davranmasını, rica ediyorum."

        Kentte yaşanan trafik kazalarında ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında geçen yılın aynı döneme göre yüzde 40 azaldığına işaret eden Tanrısever, "Kazaların büyük bir kısmı yol, hava ve trafik şartlarına uyulmaması ve seyir halinde iken dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak yoldan çıkma şeklinde, sürücü kaynaklı hatalar ile gerçekleşmiştir. Yaz mevsimi nedeniyle gurbetteki vatandaşlarımızın ilimize gelmesi ve turizm kaynaklı olarak trafik yoğunluğunun artması nedeniyle, trafik kontrol ve denetimlerimize daha da ağırlık verilmektedir." ifadelerini kullandı

        Tanrısever, ay içerisinde 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile emeği geçen tüm kahramanlara rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral ile İl Emniyet Müdürü Taner Cömert de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!

        Benzer Haberler

        Gurbetçi, memleketi Gümüşhane'de mezarını kazdırdı
        Gurbetçi, memleketi Gümüşhane'de mezarını kazdırdı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gümüşhane'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gümüşhane'de konuştu:
        Ayının barajda yüzerek ulaştığı kafesten balık avı kamerada
        Ayının barajda yüzerek ulaştığı kafesten balık avı kamerada
        Gümüşhane'de yüzerek balık teknesine gelen ayı güvenlik kamerasınca kaydedi...
        Gümüşhane'de yüzerek balık teknesine gelen ayı güvenlik kamerasınca kaydedi...
        Şenlik dönüşü koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
        Şenlik dönüşü koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
        Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
        Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı