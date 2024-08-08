Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de baraj ve göletlere 246 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Gümüşhane'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında 246 bin sazan yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:49 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de baraj ve göletlere 246 bin sazan yavrusu bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında 246 bin sazan yavrusu salındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Torul ve Kürtün baraj gölleri başta olmak üzere Şiran ilçesinde Yukarı Kulaca, Ceviz, Bahçeli, Telme, Yeşilbük, Beydere ve Kırıntı göletlerine, Köse ilçesinde Kabaktepe ve Yuvacık göletlerine sazan yavrusu bırakıldığı belirtildi.

        Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, proje kapsamında il genelinde bugüne kadar 23 gölet ve baraj gölüne 1 milyon 370 bine yakın sazan balığı yavrusu bırakıldığını vurguladı.

        Sazan balığı yavrularının bulundukları sulardaki besin durumuna göre 2 yıl içinde avlanacak seviyeye gelebildiğini anlatan Kıraç, şu değerlendirmede bulundu:

        "Sulama amacıyla kullanılan baraj ve göletlerde yapılan balıklandırma çalışmasıyla, sportif balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık tüketiminin arttırılması hedefleniyor. Sürdürülebilirlik için sportif olta balıkçılarının belirlenen kurallar çerçevesinde avlanma yapmaları büyük önem taşımaktadır. Doğal ortamına bırakılan yavru sazan balıklarının üreme boyuna 40 santimetreye ulaşıncaya kadar amatör ve ticari balıkçılar tarafından avlanmaması ve onlara en az bir defa üreme şansı tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından son derece önemlidir."

        Kıraç, balık popülasyonunun artırılması için çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, "Mevcut göl ve göletlerde ekonomik değer taşıyan sazan balığı gibi türlerle balıklandırma çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
        Gümüşhane'de hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
        Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        Seyyar kalaycı körüğünü sırtında her yere taşıyor
        Seyyar kalaycı körüğünü sırtında her yere taşıyor
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gurbetçi, memleketi Gümüşhane'de mezarını kazdırdı
        Gurbetçi, memleketi Gümüşhane'de mezarını kazdırdı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gümüşhane'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gümüşhane'de konuştu: