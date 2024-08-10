Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de ormanlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan yangında ormanlık ve otluk alanda zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:22 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de ormanlık ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan yangında ormanlık ve otluk alanda zarar oluştu.

        İlçeye bağlı Seydibaba köyünde ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Şiran Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 6 hektar ormanlık alan ile 20 hektar otluk alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklama
        Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklama
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        'Çöp balonu savaşı' devam ediyor
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de baraj ve göletlere 246 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Gümüşhane'de baraj ve göletlere 246 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Gümüşhane'de hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
        Gümüşhane'de hafif ticari araç, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
        Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        Gümüşhane'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
        Seyyar kalaycı körüğünü sırtında her yere taşıyor
        Seyyar kalaycı körüğünü sırtında her yere taşıyor
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Gurbetçi, memleketi Gümüşhane'de mezarını kazdırdı
        Gurbetçi, memleketi Gümüşhane'de mezarını kazdırdı